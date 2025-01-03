БАКУ /Trend/ - 28 декабря 2024 года вошёл в историю как день, ознаменовавший кардинальные изменения в курдском вопросе. Абдулла Оджалан, основатель и идеолог террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК), находящийся в заключении на острове Имралы, впервые за долгие годы встретился с представителями Демократической партии народов (ДПН). Эта встреча, организованная с одобрения министра юстиции Турции Йылмаза Тунча, стала событием, которое может существенно повлиять на борьбу Анкары с терроризмом.

Делегация, в которую вошли Первин Булдан и Сыры Сурейя Ондер, передала послание Оджалана, адресованное как террористам в горах Кандиль, так и международному сообществу. Однако этот шаг, преподнесённый некоторыми как возможное начало диалога, в Турции был встречен как очередная попытка террористической организации сохранить своё влияние.

Оджалан: призывы террориста к "новой эре"

Абдулла Оджалан, которого международное сообщество и Анкара справедливо считают лидером террористической сети, выступил с резкой критикой в адрес террористов РПК, укрывающихся в Кандиле. Он обвинил руководство организации в игнорировании его прежних призывов к разоружению и диалогу.

"Дальнейшее сопротивление ведёт движение в тупик", — заявил Оджалан, акцентировав внимание на том, что РПК становится инструментом внешних сил, что подрывает любую надежду на политическое урегулирование. Однако этот призыв не рассматривается как искренний шаг к миру, а скорее как попытка террористической организации изменить тактику на фоне растущего давления со стороны Турции.

Критика Оджалана в адрес руководства террористов в Кандиле высветила глубокий внутренний раскол в РПК. Военные группировки, действующие в Сирии и Ираке, давно утратили централизованное управление, превращаясь в разрозненные банды, управляемые локальными командирами.

Анкара последовательно использует этот раскол, усиливая военные операции и ограничивая боевикам доступ к ресурсам. Турецкие аналитики подчёркивают, что дезорганизация внутри РПК открывает возможности для полного устранения её как боевой структуры.

Кандиль: эпицентр борьбы с терроризмом

Гора Кандиль, расположенная в Иракском Курдистане, давно служит ключевой базой для террористов РПК. Труднодоступный рельеф и сеть подземных укрытий сделали её символом сопротивления, однако Турция методично разрушает этот миф.

С начала 2024 года Турецкие вооружённые силы нанесли более 35 процентов от общего числа ударов за последние три года, уничтожив ключевые объекты инфраструктуры РПК. В рамках операций "Коготь-Меч" и "Коготь-Молния" ликвидированы десятки командных пунктов, а также более 250 боевиков, включая лидеров среднего звена.

Создание постоянных военных баз в приграничных районах Хакурк, Метина и Авашин позволило Анкаре установить круглосуточный контроль над регионами, ранее считавшимися оплотами террористов.

Послание Оджалана также содержало резкую критику внешних сил, включая США и ЕС, за их поддержку сирийского крыла РПК — Сирийских демократических сил (СДС). Этот филиал террористической организации получает оружие и финансирование под предлогом борьбы с ИГИЛ, что фактически укрепляет террористические сети в регионе.

Турция неоднократно предупреждала своих союзников по НАТО о последствиях такой политики. Министр иностранных дел Хакан Фидан назвал действия Запада "двойными стандартами", которые подрывают не только региональную стабильность, но и доверие между союзниками.

На фоне военных успехов Турция активно укрепляет дипломатические позиции. Подписанное в 2024 году соглашение с Ираком о совместной борьбе с террористами стало важным шагом. Ирак официально признал РПК террористической организацией, что усилило давление на боевиков.

В то же время Анкара подчёркивает важность ликвидации террористической угрозы для реализации крупных инфраструктурных проектов. Инициатива "Путь развития", связывающая Персидский залив с Европой, требует полной безопасности в регионе, и Турция намерена обеспечить её всеми доступными средствами.

Послание Оджалана, несмотря на попытки представить его как призыв к миру, не может изменить основной повестки: Турция остаётся непреклонной в своей борьбе с РПК. Полное разоружение и ликвидация террористической организации — это не просто цель, а необходимое условие для безопасности и стабильности региона.

Анкара показала, что сочетание военной силы, дипломатии и экономического давления способно эффективно нейтрализовать угрозу. Гора Кандиль и её символическое значение для РПК постепенно теряют своё влияние, уступая место новой реальности: региону, свободному от террора.

Для Турции борьба с РПК — это не вопрос компромиссов, а доказательство её решимости защитить свою территориальную целостность и национальную безопасность.

Анкара ясно даёт понять, что её цель выходит за рамки краткосрочных операций. Турция методично трансформирует север Ирака из зоны, контролируемой террористами, в регион, находящийся под надёжным контролем своих сил.

2024 год ознаменовался дипломатическим прорывом для Турции. Соглашение, подписанное в Багдаде, впервые закрепило официальное признание РПК террористической организацией со стороны Ирака. Этот шаг стал не только символическим, но и открыл возможности для активного сотрудничества в рамках совместных операций.

Координация действий турецких и иракских спецслужб, обмен разведывательной информацией и проведение совместных операций значительно ограничили ресурсы и манёвренность РПК. Анкара также активизировала работу с другими соседними странами, включая Иран и Сирию, чтобы минимизировать влияние террористов в приграничных регионах.

Сирийское крыло РПК, известное как Сирийские демократические силы (СДС), остаётся ещё одной ключевой угрозой для Турции. Анкара требует полного разоружения этих формирований, вывода их войск из стратегически важных районов, таких как Тель-Рифат, Манбидж и Дейр-эз-Зор, а также передачи контроля над территориями сирийскому правительству.

По данным турецкой разведки, в Сирии остаётся около 8 000 боевиков, связанных с РПК. Турция обеспокоена тем, что СДС может прибегнуть к ребрендингу, чтобы сохранить свои структуры под новым названием, что осложнит их нейтрализацию.

Турецкие власти подчёркивают, что любые уступки боевикам СДС или попытки их легитимизации будут рассматриваться как прямая угроза национальной безопасности.

Турция связывает ликвидацию РПК с реализацией крупных экономических инициатив. Один из таких проектов — «Путь развития», призванный соединить Персидский залив с Европой. Его успешная реализация требует стабильной и безопасной обстановки в регионе.

Гора Кандиль и её символическое значение для РПК остаются препятствием для регионального экономического роста. Турция ясно даёт понять, что стабильность, инвестиции и интеграция возможны только при полном устранении террористической угрозы.

Франция и США: игра на курдской карте

Западные страны, в частности Франция и США, продолжают использовать курдские формирования в своих стратегических интересах. Франция под руководством президента Эммануэля Макрона предпринимает попытки легитимизировать СДС и представить их в качестве политической силы, игнорируя их связь с РПК.

Эта политика вызывает возмущение Анкары, которая справедливо видит в действиях Парижа угрозу своим усилиям по борьбе с терроризмом. Турецкие аналитики подчёркивают, что Франция пытается использовать курдский вопрос как рычаг для укрепления своих позиций на Ближнем Востоке.

США, с другой стороны, сталкиваются с дилеммой: продолжать поддержку СДС, оправдываемую борьбой с ИГИЛ, или учесть интересы Турции, ключевого союзника по НАТО. Вашингтон рискует дальнейшим ухудшением отношений с Анкарой, если не изменит своей политики в отношении курдских формирований.

Борьба Турции с РПК выходит за рамки локального противостояния и становится частью её стратегической повестки на Ближнем Востоке. Анкара успешно сочетает военные операции, дипломатическое давление и экономические стимулы, чтобы устранить террористическую угрозу.

Гора Кандиль и другие опорные точки РПК постепенно теряют своё значение, что подрывает способность террористов продолжать сопротивление. Турция демонстрирует, что её решимость в вопросах национальной безопасности и территориальной целостности не подлежит сомнению.

На фоне западных попыток вмешательства и поддержки курдских формирований Турция остаётся твёрдо на своём курсе. Ликвидация РПК и связанных с ней структур — это не только шаг к безопасности, но и фундамент для создания условий для экономического процветания и стабильности на Ближнем Востоке.

Американская политика, направленная на поддержку Сирийских демократических сил (СДС) как инструмента борьбы с ИГИЛ, оказалась под угрозой из-за изменений региональной динамики. С ослаблением влияния ИГИЛ и усилением стратегической роли Турции в регионе США вынуждены искать баланс между поддержкой курдских формирований и сохранением отношений с Анкарой, которая остаётся ключевым союзником по НАТО.

Турция неоднократно подчёркивала, что связи США с СДС, тесно связанными с террористической организацией РПК, угрожают её национальной безопасности. Анкара рассматривает поддержку курдских формирований не только как нарушение принципов союзничества, но и как стратегическую ошибку, способную дестабилизировать весь регион.

Вашингтону приходится лавировать между стремлением сохранить курдских партнёров как инструмент влияния и растущим давлением Турции, которая требует полного разрыва с СДС. Эта дилемма угрожает не только двусторонним отношениям, но и целостности НАТО.

Анкара твёрдо следует своей стратегии, направленной на полное уничтожение террористической инфраструктуры РПК и её союзников в Сирии и Ираке. Вооружённые силы Турции проводят активные операции в стратегически важных районах, таких как Тель-Рифат, Манбидж и Дейр-эз-Зор, ликвидируя боевиков и их логистические цепочки.

Параллельно Турция усиливает региональную координацию с Ираком и Ираном. Подписанные соглашения о совместной борьбе с террористическими группировками укрепляют альянсы и усложняют РПК доступ к ресурсам и укрытиям.

Турецкие власти неоднократно заявляли, что любые попытки Запада легитимизировать СДС или иные связанные с РПК структуры будут решительно пресекаться. Эта жёсткая позиция подкрепляется не только военными действиями, но и дипломатическим давлением.

Курдский вопрос стал ключевой точкой напряжённости между Турцией и её западными союзниками.

Франция продолжает использовать курдские формирования как инструмент для укрепления своих позиций на Ближнем Востоке, игнорируя их террористическую природу.

США сталкиваются с необходимостью выбора между сохранением партнёрства с курдами и восстановлением доверия Турции.

Турция рассматривает курдский вопрос исключительно через призму своей территориальной целостности и безопасности, что делает любые компромиссы невозможными.

Эта эскалация углубляет разрыв внутри НАТО, создавая угрозу единству альянса и усиливая региональную напряжённость.

Турция ясно даёт понять, что её стратегические приоритеты не подлежат пересмотру. Полное уничтожение террористической инфраструктуры РПК и её союзников остаётся главным условием для региональной безопасности и стабильности.

Западные державы, несмотря на свои амбиции, вынуждены учитывать усиливающееся влияние Анкары. Турция не только сохраняет контроль над ситуацией, но и формирует новую региональную повестку, в которой курдские формирования больше не смогут быть инструментом внешнего давления.

Для Анкары это не просто вопрос безопасности — это борьба за контроль над будущим региона и возможность стать ведущим игроком на Ближнем Востоке. Западу придётся пересмотреть свои подходы, иначе конфликт интересов продолжит подрывать и региональную стабильность, и отношения внутри НАТО.

Турция: стратегия безопасности и развития

Турция чётко придерживается стратегии полного уничтожения РПК, которая уже несколько десятилетий остаётся одной из главных угроз национальной безопасности. В 2024 году Анкара достигла значительных успехов в рамках масштабных военных операций, таких как «Коготь-Меч» и «Коготь-Молния». Эти кампании привели к уничтожению ключевых объектов инфраструктуры террористов, ликвидации их логистических маршрутов и командных центров.

Но борьба с РПК не ограничивается только военными действиями. Турция активно продвигает дипломатическую повестку, направленную на изоляцию РПК на международной арене. Визит Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Багдад в 2024 году стал поворотным моментом: Ирак впервые официально признал РПК террористической организацией.

Этот дипломатический успех усилил международное давление на боевиков, сократил их возможности для получения внешней помощи и подчеркнул лидерство Турции в борьбе с террористическими структурами. Анкара продемонстрировала, что её стратегия выходит за рамки устранения непосредственной угрозы, сосредотачиваясь на создании долгосрочной стабильности в регионе.

Ликвидация террористической инфраструктуры РПК имеет ключевое значение для реализации масштабных экономических инициатив Турции. Один из флагманских проектов — "Путь развития" — направлен на соединение стран Персидского залива с Европой через турецкую территорию.

Этот коридор требует стабильности и безопасности в приграничных регионах, особенно в районах, где ранее доминировали террористические группировки. Анкара рассматривает нейтрализацию РПК как неотъемлемую часть своей стратегии экономического роста. Безопасность в регионе не только открывает двери для международных инвесторов, но и ускоряет региональную интеграцию, создавая основу для долгосрочного процветания.

В своём недавнем послании из заключения Абдулла Оджалан, основатель РПК, выступил с неожиданной критикой внешних игроков, назвав их действия "гангреной", которая разрушает курдское движение изнутри. Этот жёсткий тон отражает его разочарование политикой западных стран, особенно США и ЕС, которые десятилетиями используют курдский вопрос как инструмент своих геополитических интересов.

Оджалан подчеркнул, что внешние игроки не только подрывают перспективы мира, но и способствуют превращению курдских формирований в марионеток внешней политики. Разрыв с этими силами, по его мнению, может стать решающим шагом для формирования самостоятельного и независимого курдского движения.

Послание Оджалана ставит руководство РПК перед историческим выбором. Лидер террористической организации ясно дал понять, что отказ от насилия и разоружение — это единственный путь к выживанию движения в новых условиях. Однако внутренние расколы и сопротивление боевиков, базирующихся в горах Кандиль, могут свести на нет этот призыв.

Если РПК продолжит игнорировать его слова, это поставит под угрозу не только будущее организации, но и перспективы мира в регионе. Турция, со своей стороны, демонстрирует решимость довести борьбу до конца, не оставляя террористам пространства для манёвра.

… Эпоха перемен, о которой говорит Оджалан, требует реальных действий, а не очередных деклараций. Разоружение, отказ от насилия и дистанцирование от внешнего влияния могут стать основой для долгожданного мира.

Турция, сочетая военную силу, дипломатию и экономические инициативы, уже доказала свою готовность к долгосрочному урегулированию конфликта. Однако компромиссы в вопросах безопасности для Анкары невозможны.

РПК находится на перекрёстке истории: организация должна выбрать между сохранением своей террористической идентичности или адаптацией к новым реалиям. Для региона это шанс на стабильность и процветание, но только при условии полной нейтрализации угрозы, исходящей от террористической инфраструктуры.

Турция, в свою очередь, продолжит укреплять свои позиции как ведущий региональный игрок, демонстрируя, что безопасность и развитие — неразделимые составляющие её стратегии на Ближнем Востоке.

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