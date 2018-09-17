В Баку состоялось открытие Азербайджанского института теологии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялась церемония открытия Азербайджанского института теологии.

В мероприятии приняли участие завотделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана Этибар Наджафов, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов, главы действующих в Азербайджане религиозных общин и другие ответственные лица и гости.

Ректор Института, доктор философии по теологии Джейхун Мамедов подчеркнул успешное продолжение государственно-религиозной политики Президентом Ильхамом Алиевым, основы которой были заложены великим лидером Гейдаром Алиевым, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева, также проявляет заботу и оказывает особое внимание этой сфере.

От имени всех теологов ректор выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за большое внимание, оказываемое сфере религии.

"В 2018-2019 учебном году на основании госзаказа на специальность «исламоведение» было утверждено 35, на специальность «религиоведение» - 25 плановых мест. Эти места полностью заполнены. В настоящее время в Институте функционирует один факультет и три кафедры. Преподавание ведется на азербайджанском языке. В дальнейшем планируется открыть отделения на русском, английском и арабском языках, и привлечь студентов из других стран».

Затем выступили Этибар Наджафов, Мубариз Гурбанлы, Сиявуш Новрузов, зампред Управления мусульман Кавказа гаджи Фуад Нурулла и другие лица.

От имени участвующих в мероприятии глав религиозных общин было принято обращение Президенту Ильхаму Алиеву.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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