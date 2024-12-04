Азербайджан занимает первое место в мире по финансированию на разминирование - Хафиз Сафиханов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан занимает первое место в мире по объему национального финансирования, потраченного на борьбу с минами.

Как сообщает в среду Trend, об этом на обзорной конференции Общественного объединения "Азербайджанская кампания против мин" сказал председатель структуры Хафиз Сафиханов.

По его словам, глобальная поддержка борьбы с минами составила 1,03 миллиарда долларов США.

Он отметил, что это впервые, когда годовое финансирование по разминированию превысило один миллиард, причиной чему является растущая финансовая помощь Украине.

"20 стран, пострадавших от загрязнения минами, внесли в общей сложности 227,3 миллиона долларов США в свои национальные программы по борьбе с минами, что составляет 22 процента мирового финансирования. В отчете говорится, что менее 1 процента прямой международной помощи выделяется национальным неправительственным организациям, занимающимся проблемами мин. Только 6 процентов международной поддержки, выделенной на борьбу с минами, было направлено на программы помощи жертвам", - сказал он.

Сафиханов отметил, что в отчете Международной кампании по запрету противопехотных мин "Landmine Monitor Report 2024", ссылаясь на подготовленный ОО отчет и основываясь на данных, полученных из других стран, указывается, что Азербайджан занимает первое место по объему национального финансирования, затрачиваемого на борьбу с минами.

"В стране проводится разминирование, продолжаются программы повышения осведомленности о минной опасности", - добавил он.

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