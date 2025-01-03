"Азеригаз" приступил к введению новых тарифов

БАКУ /Trend/ - В системах абонентского учета (предоплаченных и механических счетчиков) производственного объединения "Азеригаз" Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) уже дан старт введению новых тарифов.

Как передает Trend, об этом говорится в информации ПО "Азеригаз".

Было отмечено, что до полного внедрения изменений в программное обеспечение стоимость газа, купленного со 2 января по предоплаченным счетчикам, будет рассчитываться по новым тарифам и учитываться при последующих платежах.

"Показатели по механическим счетчикам будут рассчитаны в соответствии с новыми тарифами в первом чтении 2025 года. Вопросы или жалобы, возникающие у потребителей по поводу расчетов по новому тарифу, будут должным образом рассмотрены в тарифной комиссии "Азеригаза", - сообщили в ПО.

Отметим, что согласно решению Тарифного совета, тариф за 1 кубометр природного газа при потреблении до 1200 кубометров повышен на 0,5 гяпик (4,2 процента), с 12 до 12,5 гяпик; тариф при потреблении от 1200 до 2500 кубометров повышен на 2 гяпик (10 процентов), с 20 до 22 гяпик; тариф при потреблении свыше 2500 кубометров повышен на 5 гяпик (20 процентов), с 25 до 30 гяпик. Также средний тариф за 1 кубометр природного газа для населения повышен на 1,3 гяпика (8,7 процента).

После изменения тарифов ожидается следующее увеличение среднемесячной стоимости услуги для населения:

для 48 процентов абонентов - 32 гяпик;

для 39 процентов абонентов - 1 манат 43 гяпик;

для 13 процентов абонентов (потребляющих больше) - 7 манат 46 гяпик.

Как видно, для 48 процентов населения тариф за 1 кубометр природного газа повышен на максимально низком уровне - 0,5 гяпик (4,2 процента).

Тариф на природный газ, используемый для производства электроэнергии, повышен на 2 гяпик (12,1 процента), с 16,5 до 18,5 гяпик, тариф за 1 кубометр природного газа для сферы промышленности и сельского хозяйства повышен на 2 гяпика (9 процентов), с 22 до 24 гяпиков.

Решение вступило в силу 2 января.

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