В Баку обсудили сотрудничество в рамках Международного транспортного форума

БАКУ /Trend/ - Министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев встретился с находящимся с визитом в Азербайджане министром транспорта и телекоммуникаций Чили Хуаном Карлосом Муньосом.

Об этом сообщило министерство цифрового развития и транспорта, передает Trend.

Было отмечено, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества между двумя странами в рамках Международного транспортного форума.

В то же время состоялся обмен мнениями относительно определения приоритетов в связи с форумом, который Азербайджан возглавит в следующем году, и изучения опыта Чили в этом направлении.

Отметим, что в прошлом году было принято решение о применении в Азербайджане требований Хартии качества международных автомобильных перевозок Международного транспортного форума. Тем самым было признано, что регулирование и управление международными перевозками в Азербайджане организовано в соответствии с самыми высокими международными требованиями.

Азербайджан присоединился к Протоколу Европейской конференции министров транспорта в соответствии с законом Азербайджанской Республики от 27 ноября 1998 года, подписанным великим лидером Гейдаром Алиевым.

С помощью многосторонних и многократных ежегодных разрешений, выдаваемых Международным транспортным форумом, операторами грузоперевозок, осуществляющими международную деятельность и зарегистрированными в Азербайджанской Республике, осуществляется непрерывная деятельность в 43 европейских странах.