В Азербайджане резко выросло производство силовых трансформаторов

БАКУ /Trend/ - В январе-ноябре прошлого года в Азербайджане было произведено 962 единицы силовых трансформаторов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, этот показатель на 363 единицы, или на 60,6 процента, чем за тот же период 2023 года.

В целом за первые 11 месяцев прошлого года в Азербайджане было произведено электрооборудования на сумму 207,7 миллиона манатов, что на 29,6 процента больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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