Чингиз Фарзалиев удостоен "Золотой медали" Российской академии художеств (ФОТО)

12 июня 2019 13:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Национального музея искусств Азербайджана, заслуженный деятель искусств Чингиз Фарзалиев удостоен "Золотой медали" Российской академии художеств, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Награду Чингизу Фарзалиеву представил первый вице-президент Российской академии художеств Виктор Калинин.

Было отмечено, что Фарзалиев удостоен "Золотой медали" не только как руководитель одного из лучших музеев на постсоветском пространстве, но и как художник, деятель искусств, имеющий большие заслуги в укреплении дружеских связей между Россией и Азербайджаном.

Было подчеркнуто, что Чингиз Фарзалиев является почетным членом и почетным профессором Российской академии художеств.

Чингиз Фарзалиев выразил признательность руководству и членам Российской академии художеств за высокую награду.

Отметим, что активная деятельность Чингиза Фарзалиева отмечена многими званиями и наградами. Он является почётным профессором Академии художеств Узбекистана, почётным доктором Грузинской академии художеств, почётным профессором Международного биографического центра Университета Кембридж (Великобритания). Чингиз Фарзалиев - обладатель орденов и наград, среди которых премия "Выдающаяся личность в искусстве" Международного биографического центра Университета Кембридж (Великобритания), "Большой Орден Почёта" за заслуги перед Австрийской Республикой, президентский орден Грузии "Сияние".

(Автор: Джани Бабаева)

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