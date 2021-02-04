Христианские памятники Карабаха, разрушенные армянами – ФОТОФАКТЫ

БАКУ /Trend/ - Правительство Армении в отместку за поражение в Карабахе пытается обвинить и оклеветать Азербайджан в делах, которые он не делал.

В последнее время с помощью своих приспешников армяне пытаются поднять шумиху о том, что христианские памятники в Карабахе «разрушили» азербайджанцы. Однако во время расследований стало известно, что вред, нанесенный памятникам исламского периода на территориях Азербайджана, которые армяне держали оккупированными 28 лет, не обошел стороной и христианские памятники.

Об этом в четверг сказал Trend исследователь, эксперт по культурным ценностям, профессор Московского отделения Международной академии архитекторов, член правления Союза архитекторов Азербайджана Фаиг Исмайлов, являющийся участником созданной при Кабмине Рабочей группы по оценке ущерба, нанесенного во время армянской оккупации.

Исмайлов добавил, что за 28 лет оккупации армяне изменили облик памятников албанского периода на оккупированных территориях, попытавшись их арменизировать. Он привел в пример слова выдающегося кавказоведа, ученого-историка России Ю.И.Крупнова, который писал о том, что преемственность памятников албанского периода на Южном Кавказе принадлежит только азербайджанцам: «Албанскую историю изучали историки различных стран. Известно одно, что историей и судьбой Кавказской Албании больше всего должны заниматься азербайджанцы. Они несут ответственность в этой сфере перед мировой наукой».

Эксперт считает необоснованными утверждения армян об албанских памятниках. Он подчеркнул, что в Албании было широко распространено христианское зодчество, таким образом, этот архитектурный стиль принадлежит только албанам, и многие исследователи в мире подтверждают этот факт. К тому же, несмотря на утверждения армян о том, что эти памятники принадлежат им, архитектура, форма и орнаменты сооружений выявляют их ложь.

Профессор Исмайлов представил Trend фотофакты об арменизации христианских памятников и армянском вандализме в Азербайджане:

(Автор6 Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)