В Нью-Йорке по случаю Дня восстановления независимости поднят государственный флаг Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В американском городе Нью-Йорк по случаю 18 Октября – Дня восстановления независимости поднят государственный флаг Азербайджана, передает в четверг Trend со ссылкой на госкомитет по работет с диаспорой.

B связи с этим в парке “Bowling Green”, расположенном на “Wall Street” и известном как гигантская площадь флага, состоялась церемония поднятия флага, организованная Ассоциацией Азербайджан-Нью-Йорк. В мероприятии приняла участие группа наших соотечественников, проживающих в Нью-Йорке.

Руководитель Ассоциации Азербайджан-Нью-Йорк Эрджан Ерделенли поднял флаг Азербайджана под звуки нашего государственного гимна.

Церемония поднятия флага также привлекла внимание местных жителей и туристов, наши соотечественники проинформировали их об Азербайджане.

Отметим, что флаг Азербайджана в течение 10 дней будет развеваться в центре города Нью-Йорк рядом с флагом США.