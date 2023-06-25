Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили текущие отношения между двумя странами

БАКУ /Trend/ - 25 июня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром Абдуллахияном.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора было обсуждено текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Ираном.

Была отмечена важность переговоров и взаимных контактов между соответствующими структурами и официальными лицами двух стран по ряду направлений двусторонних и региональных связей, в том числе по экономическим и транспортным проектам. Наряду с этим, была подчеркнута важность продолжения переговоров и их решения по вопросам, стоящим в двусторонней повестке дня.

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по ряду региональных и других вопросов.