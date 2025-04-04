Румыния заинтересована в расширении присутствия SOCAR на своем рынке — министр (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Румыния заинтересована в расширении присутствия государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на своем рынке.

Об этом сказал в пятницу Trend министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа на полях 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии в Баку.

«SOCAR очень активна на местном рынке, и мы приветствуем это. Мы поощряем их расширять свое присутствие в Румынии, опираясь на высокий уровень сотрудничества, которое у нас есть», - сказал он.

Кроме того, говоря о значимости проекта Черноморского кабеля, который предполагает поставки "зеленой" энергии из Азербайджана в Европу, министр отметил, что это очень амбициозный проект.

«Это будет самый длинный подводный кабель в мире. Мы приближаемся к этапу завершения технико-экономического обоснования, а затем нам нужно обеспечить финансирование. Мы надеемся на гранты ЕС, которые покроют большую часть затрат. Это поможет нам стать более энергетически безопасными, получать более дешевую и "чистую" энергию. Это действительно ситуация, в которой все выигрывают», - добавил Себастьян-Иоан Бурдужа.