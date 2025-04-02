Представители французской компании обсудили в Узбекистане перспективы сотрудничества (ФОТО)

ТАШКЕНТ /Trend/ - 1 апреля в Ташкенте министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов провёл встречу с представителями французской компании Meridiam, сообщили в министерстве, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи стороны рассмотрели перспективы сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.

Meridiam – глобальный инвестор и управляющая компания, специализирующаяся на разработке, финансировании и управлении долгосрочными проектами социальной инфраструктуры. Основные направления деятельности – транспортная и социальная инфраструктура, общественные здания, инженерные сети и услуги.