Германия рассматривает покупку дополнительных батарей Patriot на $1,3 млрд

БАКУ /Trend/ - Власти Германии изучают возможность покупки четырех американских систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сумма контракта может составить порядка $1,3 млрд.

Как передает Trend, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его сведениям, в настоящее время правительство ФРГ рассматривает, каким образом можно профинансировать покупку дополнительных систем ПВО в дополнение к контракту c американской компанией Raytheon на поставку четырех батарей Patriot, о котором было объявлено в марте. Отмечается, что в случае одобрения приобретения дополнительных систем сумма сделки по закупке Patriot может составить $2,6 млрд.